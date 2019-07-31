Инсайдер Фернандо Бургос прокомментировал возможный уход Гарета Бэйла из мадридского «Реала».

«Сегодня [31 июля] закрывается трансферное окно в китайском футболе. Бэйл даже не ведет ни с кем переговоров. Сейчас между игроком и его агентом идет холодная война с мадридским «Реалом», – заявил Бургос в эфире передачи El Transistor на радиостанции Onda Cero.

Гарет Бэйл перешел в «Мадрид» в сентябре 2013 года за 100 миллионов евро из «Тоттенхэма».

30-летний валлиец выиграл с «бланкос» четыре Лиги чемпионов и забил в победных финальных матчах три мяча (плюс один в серии пенальти).

21 июля главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что руководство клуба работает над уходом Бэйла в другую команду.

Бэйл может стать самым высокооплачиваемым игроком Китая. Ему будут платить 1,1 млн евро в неделю

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