Полузащитника «Реала» Гарета Бэйла заметили на поле для гольфа во время матча мадридского клуба с «Тоттенхэмом» в рамках Audi Cup.

Фото появилось в распоряжении El Confidencial – 30-летний Бэйл находился возле одной из лунок примерно в 20:00 по центральноевропейскому времени. Матч «Реала» и «Тоттенхэма» стартовал в 18:00.

Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан заявил, что валлиец не участвует в Audi Cup, так как находится в плохой форме.

21 июля главный тренер сообщил, что руководство клуба работает над уходом Бэйла в другую команду.

Гарет был близок к переходу в один из китайских клубов, но трансфер пока не состоялся.

Onda Cero: в Китае закрывается трансферное окно, Бэйл не ведет ни с кем переговоров

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