Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, что он думает о ситуации с полузащитником Гаретом Бэйлом, который играл в гольф во время матча «Реала» и «Тоттенхэма» на Audi Cup. Валлиец пропускал турнир – по словам Зидана, он был не в форме.

«Я ничего об этом не знаю, фотографию не видел. Я нахожусь здесь с моими игроками и не могу ничего об этом сказать. Надеюсь, что он хорошо работает вне команды, а здесь мы думаем об игре и футболистах, которые тут присутствуют.

Посмотрим, когда вернемся в Мадрид. Я ему этого [играть в гольф] не запрещал, он взрослый человек и может делать то, что захочет – у него наверняка были на это причины. В Мадриде разберемся, что он делал, но это его личная жизнь и не мне ее судить», – заявил Зидан на пресс-конференции.

Фото играющего в гольф Бэйла появилось в распоряжении El Confidencial.

21 июля главный Зидан сообщил, что руководство клуба работает над уходом 30-летнего валлийца в другую команду.

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