«Барселона» рассчитывает продать полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

Источники газеты Marca сообщили, что клуб и футболист договорились о трансфере еще в конце сезона-2018/19.

В руководстве рассчитывают, что в этом чемпионате Коутиньо не будет выступать за «Барсу». За бразильца планируют выручить не менее 100 миллионов евро. Но за две недели до старта испанского сезона у каталонцев нет ни одного предложения о покупке Филиппе.

Сам 27-летний футболист хотел бы вернуться в Английскую Премьер-лигу. Но трансферное окно в Британии закрывается в следующий четверг, 8 августа, и ни один топ-клуб АПЛ всерьез не заинтересован в бразильце.

Альтернативным вариантом казался «Пари Сен-Жермен». Но руководство парижского клуба отказалось от включения Коутиньо в сделку по Неймару.

Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» зимой 2018 года за 160 миллионов евро. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24, отступные составляют 400 млн евро.

В чемпионате Испании-2018/19 Коутиньо провел 34 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 2 ассиста.

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