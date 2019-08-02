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Marca: «Барселона» хочет продать Коутиньо за 100 млн евро, но никто не берет
Скоро на футболистов будут раздавать промокоды.
«Барселона» рассчитывает продать полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.
Источники газеты Marca сообщили, что клуб и футболист договорились о трансфере еще в конце сезона-2018/19.
В руководстве рассчитывают, что в этом чемпионате Коутиньо не будет выступать за «Барсу». За бразильца планируют выручить не менее 100 миллионов евро. Но за две недели до старта испанского сезона у каталонцев нет ни одного предложения о покупке Филиппе.
Сам 27-летний футболист хотел бы вернуться в Английскую Премьер-лигу. Но трансферное окно в Британии закрывается в следующий четверг, 8 августа, и ни один топ-клуб АПЛ всерьез не заинтересован в бразильце.
Альтернативным вариантом казался «Пари Сен-Жермен». Но руководство парижского клуба отказалось от включения Коутиньо в сделку по Неймару.
- Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» зимой 2018 года за 160 миллионов евро. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24, отступные составляют 400 млн евро.
- В чемпионате Испании-2018/19 Коутиньо провел 34 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 2 ассиста.
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