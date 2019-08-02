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Малком – четвертая по успешности продажа «Барселоны» после Неймара, Фигу и Паулиньо
Сделка, которая выгодна для всех.
Переход полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» станет одной из самых удачных продаж в истории каталонского клуба.
Суммарная стоимость игрока в 45 млн евро (включая 5 млн в качестве бонуса) – четвертая продажа в истории «Барсы». Дороже уходил только Неймар в «ПСЖ» (222 млн евро), Фигу в «Реал» (60 млн евро) и Паулиньо в «Гуанчжоу» за 47,5 млн евро, сообщает Mundo Deportivo. Малком из топ-4 вытеснит продажу Алексиса Санчеса в «Арсенал» (42,5 млн евро).
- Зарплата Малкома в «Зените» составит 6,5 млн евро.
- Футболист уже прибыл в Петербург для завершения сделки.
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