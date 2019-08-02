Переход полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» станет одной из самых удачных продаж в истории каталонского клуба.

Суммарная стоимость игрока в 45 млн евро (включая 5 млн в качестве бонуса) – четвертая продажа в истории «Барсы». Дороже уходил только Неймар в «ПСЖ» (222 млн евро), Фигу в «Реал» (60 млн евро) и Паулиньо в «Гуанчжоу» за 47,5 млн евро, сообщает Mundo Deportivo. Малком из топ-4 вытеснит продажу Алексиса Санчеса в «Арсенал» (42,5 млн евро).

Зарплата Малкома в «Зените» составит 6,5 млн евро.

Футболист уже прибыл в Петербург для завершения сделки.

Малком прогулялся по Питеру и выложил в сторис фото с Невского. Трансфер в «Зенит» все ближе

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