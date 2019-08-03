Новичок мадридского «Реала» Такефуса Кубо ошибся во время североамериканского турне «Реала», показав во время интервью не самое блистательное знание географии.

«У такого большого клуба, как «Реал», много поклонников во всех странах мира, будь то Хьюстон или Техас. Нет, Хьюстон и Техас – это одно и то же, да? Хьюстон, Мексика, Аргентина...» – сказал Кубо.

Техас – штат США, Хьюстон – один из крупнейших городов этого штата.

18-летний форвард провел четыре года в системе «Барселоны» и получил прозвище Японский Месси.

Экс-игрок «Барсы» Кубо – о переходе в «Реал»: «Большая гордость играть в лучшем клубе мира»

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