«На месте Ван де Бека поехал бы в Мадрид даже на велосипеде». Совет Ван дер Варта игроку «Аякса»

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Варт посоветовал игроку «Аякса» Донни ван де Беку перейти в «Реал».

«На его месте я бы поехал в Мадрид даже на велосипеде. Это идеальное время для перехода в «Реал». Они провели плохую предсезонную подготовку, и фанаты рассчитывают на трансфер.

У него будет игровое время, но в «Реале» серьезная конкуренция. Считаю, что Донни заслужил перейти туда, и его шансы на успех высоки», – цитирует ван дер Варта AS.

Ван де Бек находится в системе «Аякса» с 10-летнего возраста.

В прошлом сезоне он провел за клуб 57 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 13 ассистов.

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