Фирпо подписал 5-летний контракт с «Барселоной»
Жорди Альба поднапрягся.
«Барселона» приобрела у «Бетиса» левого защитника Хуниора Фирпо. 22-летний игрок подписал контракт на 5 лет, в котором прописана клаусула в 200 млн евро.
По данным сайта «Барселоны», за испанца доминиканского происхождения заплатили 18+12 млн евро.
- Фирпо на юниорском и взрослом уровнях выступал за «Бетис».
- «Барселона» взяла Хуниора в качестве подмены Жорди Альбе, который испытывает недостаток конкуренции.
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