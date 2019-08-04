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Фирпо подписал 5-летний контракт с «Барселоной»

Фирпо подписал 5-летний контракт с «Барселоной»
Eurosport

1 час назадОбновлено 50 мин. назад

Жорди Альба поднапрягся.

«Барселона» приобрела у «Бетиса» левого защитника Хуниора Фирпо. 22-летний игрок подписал контракт на 5 лет, в котором прописана клаусула в 200 млн евро.

По данным сайта «Барселоны», за испанца доминиканского происхождения заплатили 18+12 млн евро.

  • Фирпо на юниорском и взрослом уровнях выступал за «Бетис».
  • «Барселона» взяла Хуниора в качестве подмены Жорди Альбе, который испытывает недостаток конкуренции.
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