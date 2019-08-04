Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о важности собственного стиля и истории для клуба.

«Когда вы соглашаетесь на работу в клубе, узнать его историю – самое разумное, что можно сделать. Вы можете подстроить стиль под историю клуба, оставаясь собой.

У «Аякса» есть своя школа, собственный стиль. И у «Барселоны», и у «Ювентуса». У «Атлетико» тоже есть. А вот у «Реала» – нет. Его стиль меняется в зависимости от игроков. Появляются и такие команды, как «Манчестер Сити» Гвардиолы, у которой нет истории, но которая принимает путь, показанный Пепом. Возможно, спустя десять лет мы сможем сказать, что «Сити» играет по-особенному. Посмотрим, придет ли после Гвардиолы кто-нибудь, кто перестроит все под себя.

Но, разумеется, уделять внимание истории клуба очень важно: фанаты должны видеть то, что им знакомо, а футболистам проще понять требования клуба, когда у него есть устоявшаяся история», – цитирует Симеоне La Nacion.

Симеоне возглавляет мадридский клуб с 2011 года.

За восемь лет он выиграл с командой 7 трофеев, включая чемпионат Испании и две Лиги Европы.

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