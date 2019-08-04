Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал об уходе лидера команды Антуана Гризманна в «Барселону».

«Показатели Антуана в «Атлетико» невероятны. За пять лет он вошел в число пяти лучших нападающих в истории клуба. Когда он пришел ко мне сообщить об уходе, я сразу это почувствовал. Думаю, он искал наиболее подходящий момент для этого, желая развиваться дальше.

Понимаю, что у других людей есть свои желания. Пока между их и моими потребностями нет противоречия, все отлично. Но если нужды того, кто работает рядом, противоречат моим, то мы вряд ли останемся друзьями», – цитирует Симеоне La Nacion.

Гризманн перешел в «Барселону» за 120 млн евро – именно такой была сумма отступных после 1 июля 2019 года.

При этом «Атлетико» собирается обратиться в суд. «Индейцы» считают, что Антуан и «Барса» договорились еще в марте, а значит каталонцы должны заплатить на 80 млн евро больше.

Симеоне: «У «Атлетико», «Барселоны» и «Юве» есть собственный стиль, у «Реала» – нет»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android