Фанаты «Барселоны» встретили Гризманна овацией перед первым матчем на «Камп Ноу»
Каталонские болельщики тепло встретили французскую звезду.
Болельщики «Барселоны» встретили овациями новичка команды форварда Антуана Гризманна.
Француз вышел на поле в матче Кубка Гампера против «Арсенала». Болельщики аплодировали Гризманну, многие это делали стоя.
- Гризманн перешел в «Барселону» за 120 млн евро – именно такой была сумма отступных после 1 июля 2019 года.
- При этом «Атлетико» собирается обратиться в суд. «Индейцы» считают, что Антуан и «Барса» договорились еще в марте, а значит каталонцы должны заплатить на 80 млн евро больше.
Симеоне: «Сразу почувствовал, когда Гризманн пришел сообщить об уходе»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте