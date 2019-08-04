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Фанаты «Барселоны» встретили Гризманна овацией перед первым матчем на «Камп Ноу»

Фанаты «Барселоны» встретили Гризманна овацией перед первым матчем на «Камп Ноу»
Eurosport

1 час назад

Каталонские болельщики тепло встретили французскую звезду.

Болельщики «Барселоны» встретили овациями новичка команды форварда Антуана Гризманна.

Француз вышел на поле в матче Кубка Гампера против «Арсенала». Болельщики аплодировали Гризманну, многие это делали стоя.

  • Гризманн перешел в «Барселону» за 120 млн евро – именно такой была сумма отступных после 1 июля 2019 года.
  • При этом «Атлетико» собирается обратиться в суд. «Индейцы» считают, что Антуан и «Барса» договорились еще в марте, а значит каталонцы должны заплатить на 80 млн евро больше.

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