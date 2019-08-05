«Атлетико» тратит на уровне «Реала» и «Барселоны». Симеоне радикально меняет философию клуба

Состав «Атлетико» на чемпионский матч с «Барсой» в мае-2014 стоил всего 40 миллионов евро. У каталонцев был дороже даже один Сеск Фабрегас. Это одновременно подчеркивает и уникальность той победы в Ла Лиге, и изменения, которые произошли с командой Симеоне с тех пор.

Этим летом «Атлетико» потратил в шесть раз больше. 243,5 миллиона евро – уже рекордные траты в истории клуба и второе место в списке главных кутил окна. «Атлетико» взял Жоао Фелиша, Маркоса Льоренте, Марио Эрмосо, Кирана Триппьера, Фелипе и Ренана Лоди. Свободным агентом пришел Эктор Эррера. Если клуб все-таки подпишет Хамеса Родригеса, «индейцы» обойдут в рейтинге даже «Реал».

Траты на новичков (в млн евро) «Реал» 303 «Атлетико» 243,5 «Барселона» 237 «Ювентус» 151,5 «Астон Вилла» 148,6

Безумные по меркам «Атлетико» траты не такие безумные, если посчитать, сколько клуб заработал на продажах. «Индейцы» расстались с Антуаном Гризманном, Люкой Эрнандесом, Родри, Желсоном Мартиншем и Лусиано Вьетто. Их трансферы принесли клубу 311 миллионов евро.

По этому показателю «Атлетико» – безоговорочный чемпион лета. Высока вероятность, что даже в случае приобретения Хамеса клуб завершит кампанию в плюсе. «Атлетико» точно не планировал массовую закупку – она была лишь реакцией на уход звезд.

Доходы с продаж (в млн евро) «Атлетико» 311,1 «Бенфика» 188,2 «Аякс» 181,75 «Лилль» 150 «Барселона» 146,4

Большая часть заработанных денег – это продажа Гризманна, Эрнандеса и Родри. Во всех трех случаях игрок уходил в более богатую команду. «Атлетико» не мог им помешать (в контрактах прописана клаусула) и, вероятно, даже не ожидал такого исхода: Гризманн продлевал контракт после первой саги с «Барсой», Эрнандес стоил слишком дорого для защитника, Родри пришел только в прошлом году.

Симеоне расценил ситуацию, как возможность кардинально перестроить команду и сделать ее более атакующей. Диего пытался еще в прошлом сезоне, но знаковое приобретение Тома Лемара явно не сработало. В любом случае этого было недостаточно для эволюции. Сейчас «Атлетико» настроен решительнее.

Одна из причин, почему Симеоне вообще пошел на это – разногласия в раздевалке. Диего мог решиться на изменения даже из-за позиции игроков, проданных летом. Как сообщает El Pais, Родри уехал в «Сити» просто потому, что хотел играть в более привлекательный футбол. Гризманн еще по ходу сезона жаловался одноклубникам, что команда слишком много обороняется.

С деньгами от исходящих трансферов у Симеоне был выбор – либо улучшать команду в рамках фирменного стиля, либо переходить на более атакующий. Диего выбрал второе. В процессе тренер полностью заменил ветеранов, которые принесли титул пять лет назад. В это окно ушли Диего Годин, Филипе Луис и Хуанфран. Год назад завершил карьеру Габи. Каждому из них нашли достойную альтернативу.

Диего СимеонеGetty Images

Теперь тактическая задача Симеоне формулируется так: за счет уникальных качеств новичков решить проблемы с позиционной атакой, а их недостатки компенсировать уже отработанной системой в защите. Непростая цель, учитывая принципы Диего.

«Это один из самых сложных проектов с тех пор, как мы приехали сюда. Многие игроки ушли, для нас наступает трудный момент, переходный период. Это настоящий вызов. Да, перестройку мы начали еще в прошлом году, но довести ее до конца будет очень сложно», – рассуждал аргентинец.

По сути, Диего отказывается от идентичности и модели, которую навязывал «Атлетико» сам. Ее конкретика улавливается через термин Cholismo – оборонительный футбол «индейцев» неизбежно ассоциируют с Симеоне. Как пояснял журналист The Guardian Сид Лоу, «игроки «Атлетико» должны быть бойцами, рожденными страдать и сражаться вопреки всему».

Иногда закрытость Симеоне чрезмерно раздували. Его «Атлетико» научился играть в трех режимах: высокий прессинг, защита в среднем блоке и явный автобус. Из-за того, что культовые матчи с «Баварией» и «Барсой» проходили больше в третьем режиме, к «индейцам» навсегда прицепился неприятный ярлык. При всем этом «Атлетико» и правда атаковал на среднем уровне. В конкуренции с супербогатыми «Реалом» и «Барсой» разница становилась пугающе очевидной – таблица ожидаемых голов (она ниже) доказывает это. Замаскировать контраст могли лишь уникальные показатели в защите и форма вратарей.

Сезон «Барселона» «Реал» «Атлетико» 2014/15 102,98 95,77 57,05 2015/16 113,6 90,45 54,93 2016/17 93,55 90,87 60,66 2017/18 90,49 91,29 50,29 2018/19 83,28 68,65 51,87

Ожидаемые голы в Ла Лиге. Выборка – пять последних сезонов

Приблизиться к топам помогут эксклюзивные качества новичков. Во-первых, «Атлетико» полностью обновил фланги защиты. Это крайне важная история – в команде Симеоне именно фулбеки отвечают за ширину в атаке. Нацеленность новых игроков на атаку выражается даже через сравнения с кумирами: левого защитника Лоди называют новым Марсело, кроссы правого защитника Триппьера приравнивают к навесам Бекхэма.

Покупка англичанина – чуть ли не лучший индикатор изменений. Киран был слабейшим звеном «Тоттенхэма» в защите, но давал отличный объем впереди – как за счет подач с игры, так и со стандартов. Симеоне планирует скрыть минусы Триппьера благодаря тренировкам и использовать его лучшие качества в атаке.

Одновременно Киран поможет наладить связь с прошлым «Атлетико». «Индейцы» первых сезонов Симеоне были шикарны на угловых. В последние годы явно в этом сдали. Результативность на стандартах – нестабильная величина, но с приходом Триппьера «Атлетико» точно должен в этом прибавить. У него действительно классный кросс.

С игры Киран может установить неплохой коннект с Альваро Моратой. Про испанца шутили, что ему легче забивать головой, чем ногами. Период в «Челси» в этом убедил: лучшим ассистентом Альваро был Сесар Аспиликуэта. Их типичный прием – Сесар навешивает из зоны правого защитника, Мората отрывается от соперника и замыкает головой. Триппьер играет на слегка другой позиции, но действует примерно в той же зоне и отлично вешает.

Трансфер Фелиша вообще способен взломать базовую схему «Атлетико, которая дополняла принципы Симеоне все это время. Когда Диего рассказывал, кто ему нужен на замену Гризманну, он говорил про «молодого парня, который забивает мячи и играет под нападающими». Фелиш отвечает всем требованиям, Симеоне подстраивает под него расстановку.

В предсезонке «Атлетико» использует две схемы – проверенные 4-4-2 и совсем новые 4-3-1-2. В первой Фелиш выходит правым полузащитником с возможностью сместиться в середину. Во второй играет как раз под нападающими. Такой вариант по умолчанию заточен на атаки по центру – еще одно свидетельство нового стиля. Один из главных принципов команд, владеющих мячом – атаковать именно через центр. Оттуда создаются, как правило, более качественные моменты.

Сейчас это всего лишь прикидки, но в теории можно установить связь даже между самими новичками. В обычных 4-4-2 просматривается вариант, в котором Фелиш смещается из фланга в центр и оставляет край Триппьеру. В 4-3-1-2 на фланге будет только Триппьер, но его подключения позволят получить пространство уже португальцу. Работает старое правило Гвардиолы: «Если хочешь хорошо атаковать через центр, тебе нужны игроки, которые широко открываются на фланге. Если хочешь атаковать по флангу, тебе нужны полезные игроки в центре».

Даже без всяких прикидок уже сейчас в «Атлетико» вырисовывается очень интересный проект. Интриги добавляет наличие Сауля и Коке – первый может классно ворваться в штрафную, второй неплохо регулирует темп атак. Провести границы и обрисовать задачи для каждого игрока – все еще сложная задача для такого тренера, как Симеоне. Но теперь у него есть хотя бы инструменты для эксперимента.

В какой-то степени «Атлетико» повторяет пример «Ювентуса». Оба клуба исторически ценили оборону. А с выходом на мировой рынок решили перестроиться на более привлекательный стиль. «Юве» даже взял под это дело суперпрофильного тренера. У «Атлетико» другой путь – клуб многим обязан Симеоне, но именно Диего почувствовал необходимость перемен.

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