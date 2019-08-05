Вероятно, нападающий сборной Франции Антуан Гризманн общался с «Барселоной» до наступления даты, когда по контракту с мадридским «Атлетико» его отступные значительно понизились.

В распоряжении испанской газеты El Mundo поступило электронное письмо. В нем были отсканированные бумаги, которые доказывали, что руководство «Барсы» в марте 2019 года вело прямые переговоры с Гризманном. В имейле адвокат Антуана уточнял условия, на которых футболист перейдет в каталонский клуб. Это доказывает, что подобные переговоры шли на регулярной основе.

По правилам ФИФА клубы могут общаться друг с другом по поводу трансферов игроков в любое время. Однако прямая связь между клубом и футболистом разрешена лишь в последние шесть месяцев действующего соглашения игрока. На момент марта 2019-го контракт Гризманна с «Атлетико» действовал еще 4,5 года.

Антуан Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» в июле 2019 года. «Сине-гранатовые» заплатили за него 120 миллионов евро отступных.

Руководство мадридского клуба считает, что «Барса» договорилась с французом до момента, когда сумма отступных упадет с 200 миллионов евро до 120. В правлении «индейцев» требуют от «блауграны» дополнительные 80 млн евро.

«Гризманн договорился с «Барсой» до того, как упали отступные». «Атлетико» требует за игрока 200 млн

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