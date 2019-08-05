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Вальдес завершил карьеру в пользу времени с женой. Очевидно, он сделал правильный выбор

Вальдес завершил карьеру в пользу времени с женой. Очевидно, он сделал правильный выбор
Евгений Коростелев

8 мин. назад

Ведь находиться рядом с Йоландой Кардоной – гениальное решение.

Виктор Вальдес год назад завершил карьеру и сосредоточился на тренерской работе в «Барселоне» U-19. Теперь бывший голкипер делится опытом с молодежью и чаще проводит время с семьей.

Дома Виктора ждут сыновья Дилан (10 лет) и Кай (7), а еще дочь Вера (6). Трехкратным отцом Вальдеса сделала супруга Йолана Кардона, которая спустя годы выглядит потрясающе. И мы не могли не поделиться ее фотографиями с вами.

  • Вальдес – 6-кратный чемпион Испании, 3-кратный победитель Лиги чемпионов, а также чемпион мира и Европы.
  • Виктор в течение 14 лет защищал цвета «Барселоны».

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