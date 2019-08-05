Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит предсезонное турне сине-гранатовых по США из-за травмы.

5 августа Лео досрочно завершил тренировку, у него выявлено повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени. Официальный сайт каталонцев сообщил, что Месси не поедет в турне, при этом не уточнив сроки восстановления игрока.

«Барселона» проведет в США два матча с «Наполи» – 7 и 10 августа. Матчи пройдут в Майами и Мичигане.

16 августа «Барселона» начнет защиту титула в чемпионате Испании-2019/20 игрой против «Атлетика» из Бильбао.

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