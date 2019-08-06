Год назад Флорентино Перес продал Криша в Турин и заменил его Мариано Диасом – тот не забил и пяти голов за сезон, а временами смотрелся просто жалко. Осознав ошибку, президент «Реала» понял, что эконом-вариант не подойдет, и выполнил главное пожелание Зидана – любой ценой перевезти на «Бернабеу» Эдена Азара. В итоге «Мадрид» отправил «Челси» больше 100 млн евро за игрока, контракт которого заканчивался уже следующим летом. Да, не слишком рационально, зато Зизу счастлив, а это главное.

Эден АзарGetty Images

Есть всего лишь одна проблема – Азар пока тоже не выглядит достойной альтернативой Роналду. Жилистый Криштиану даже в отпуске не проводит и дня без кардио, а Эден прибыл в «Реал» возмутительно пухлым. Бильд-редакторам AS пришлось уменьшать его пузо ради обложки (бельгийцу пересадили тело Бензема), фанаты «бланкос» написали сотни комментов в духе «Мы отдали 100 млн евро за жиробаса», а сам Азар старательно делал вид, что ничего страшного не происходит: да, жир на месте, виноват метаболизм, но скоро все исчезнет.

На самом деле, проблема серьезнее, чем кажется. Во-первых, сразу после победы над «Арсеналом» в финале Лиги Европы Давид Луис и Гонсало Игуаин тискали Эдена за солидные складки. Сам Азар просил проявить хоть немного уважения, но парни не унимались и старательно щипали лучшего игрока матча. Соответственно, лишний вес бельгийца хронический – это не та ситуация, когда игрок-гурман случайно откормился в отпуске.

Во-вторых, испанские медиа уже сообщили, что у Эдена до сих пор 7 лишних килограммов – здесь уже точно виноват летний отдых. Визуально оценка журналистов не кажется выдуманной или преувеличенной: в предсезонных матчах Азар и правда старательно изображал колобка. Он не мощный, а именно растолстевший, причем из-за небольшого роста это заметно даже на общих планах. Учитывая, что команда давно тренируется практически на полную, странно, что килограммы Азара никак не сжигаются – без экстренного похудания он точно не наберет оптимальную форму.

В-третьих, в «Челси» Эден тоже наедал пузико – летом 2015-го болельщики «синих» волновались, что их фронтмен позирует заплывшим. Азар как всегда обещал сбросить ненужное, но его статистика в том сезоне кошмарна – это был худший год бельгийца на «Стэмфорде».

Откуда у Азара жир?

Эден – фанат фастфуда, а конкретно – бургеров. В 2011-м тренер сборной Жорж Ленекс заменил Азара в матче с Турцией, и бельгиец, не пожав коучу руку, сразу же свалил со стадиона в бургерную. Там его узнали, и федерация влепила дисквал на два матча за неуважение.

Позже Эден и Жорж помирились – игрок даже позвал Ленекса закрепить мир парой сочных булок. «Я был неправ, но бургер во время матча сделал меня легендой сборной – все до сих пор угорают. Это мой любимый бургер, всегда прошу маму привезти несколько штук», – признавался Азар спустя много лет.

В 2018-м Эден расслабился только после завершения ЧМ: сначала Бельгия обыграла Англию и получила бронзовые медали, а потом Азар схомячил заслуженный бургер прямо в раздевалке на Крестовском. Фото, сделанное его братом, тут же попало в соцсети – чувствуется, что Эден на вершине блаженства. Даже повара сборной не скрывают: Азар обожает есть и проглатывает за один прием больше, чем громадный Лукаку.

Кажется, кому-то пора на диету – в Мадриде забивать на режим питания уже не получится. Поэтому Азару придется выбирать между едой и успешной игрой за клуб, о котором Эден мечтал с детства: будет нелепо, если он провалится на «Бернабеу» из-за чертовых бургеров.

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