Бывшая звезда «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо потерял место в основе «Барселоны» и близок к возвращению в АПЛ.

По утверждению L'Equipe, 27-летний атакующий полузащитник перейдет в лондонский «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

Филиппе перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» зимой 2018 года за 160 миллионов евро. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24, отступные составляют 400 млн евро.

В чемпионате Испании-2018/19 Коутиньо провел 34 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 2 ассиста.

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