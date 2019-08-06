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Пуйоль брутален даже на пенсии – он помчался за мячом, разбил стекло и сильно порезался
Поэтому Карлес и великий.
Знаменитый защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль славился непроходимостью и самопожертвованием. В 40 лет он остался таким же.
На днях Карлес сыграл с другом в теннис. В одном из розыгрышей он так хотел достать мяч, что разбил оградительное стекло на корте и вышел окровавленный с другой стороны. Порезанный, но счастливый.
- Всю карьеру Пуйоль провел в «Барселоне» и был капитаном команды (с 2004-го по 2014-й).
- В составе каталонцев он провел 593 матча и забил 18 мячей.
- На счету Карлеса 21 трофей.
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