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Пуйоль брутален даже на пенсии – он помчался за мячом, разбил стекло и сильно порезался

Пуйоль брутален даже на пенсии – он помчался за мячом, разбил стекло и сильно порезался
Eurosport

1 час назад

Поэтому Карлес и великий.

Знаменитый защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль славился непроходимостью и самопожертвованием. В 40 лет он остался таким же.

На днях Карлес сыграл с другом в теннис. В одном из розыгрышей он так хотел достать мяч, что разбил оградительное стекло на корте и вышел окровавленный с другой стороны. Порезанный, но счастливый.

  • Всю карьеру Пуйоль провел в «Барселоне» и был капитаном команды (с 2004-го по 2014-й).
  • В составе каталонцев он провел 593 матча и забил 18 мячей.
  • На счету Карлеса 21 трофей.

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