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Форлан закончил карьеру через год после последнего матча

Форлан закончил карьеру через год после последнего матча
Eurosport

26 мин. назад

Уругвайская легенда.

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Форлан дал интервью программе Telemundo местному Canal 12. В нем 40-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Это не далось мне просто. Некоторые журналисты спрашивали меня об окончании карьеры. И хотя никто не хочет, чтобы этот момент настал, все знают, что однажды это случится. Я решил уйти из футбола.

Задумывался об этом и недавно получил предложение, а в подобных ситуациях между одним и другим всегда ищешь оправдания. У меня появились другие приоритеты. Мы проведем прощальный матч – конечно, в Уругвае, но еще ведем переговоры. Конечно, было бы идеальным, чтобы все пришли в футболках с десятым номером и привели семьи, но у нас еще нет обговоренного формата.

Сейчас я посещаю тренерские курсы. Однажды хотел бы возглавить «Пеньяроль». Но если через какое-то время оттуда не позвонят, то могу работать и в «Насьонале» из Монтевидео [злейший враг родного клуба Диего, их матчи между собой считаются уругвайским Класико]. Если хочу тренировать, то нужно возглавлять команду. Но если мне поступят предложения от обоих клубов, то выберу «Пеньяроль», даже если они дадут меньшие деньги», – цитирует Форлана Ovacion.

  • Диего Форлан – лучший игрок ЧМ-2010. Он привел сборную Уругвая к полуфиналу турнира, а следом выиграл с ней Кубок Америки-2011.
  • Форлан выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», мадридский «Атлетико» и «Интер». Его последним клубом стал «Китчи» из Гонконга. Заключительную игру уругваец провел в мае 2018 года.

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