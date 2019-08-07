Бывший капитан сборной Уругвая Диего Форлан дал интервью программе Telemundo местному Canal 12. В нем 40-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Это не далось мне просто. Некоторые журналисты спрашивали меня об окончании карьеры. И хотя никто не хочет, чтобы этот момент настал, все знают, что однажды это случится. Я решил уйти из футбола.

Задумывался об этом и недавно получил предложение, а в подобных ситуациях между одним и другим всегда ищешь оправдания. У меня появились другие приоритеты. Мы проведем прощальный матч – конечно, в Уругвае, но еще ведем переговоры. Конечно, было бы идеальным, чтобы все пришли в футболках с десятым номером и привели семьи, но у нас еще нет обговоренного формата.

Сейчас я посещаю тренерские курсы. Однажды хотел бы возглавить «Пеньяроль». Но если через какое-то время оттуда не позвонят, то могу работать и в «Насьонале» из Монтевидео [злейший враг родного клуба Диего, их матчи между собой считаются уругвайским Класико]. Если хочу тренировать, то нужно возглавлять команду. Но если мне поступят предложения от обоих клубов, то выберу «Пеньяроль», даже если они дадут меньшие деньги», – цитирует Форлана Ovacion.

Диего Форлан – лучший игрок ЧМ-2010. Он привел сборную Уругвая к полуфиналу турнира, а следом выиграл с ней Кубок Америки-2011.

Форлан выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», мадридский «Атлетико» и «Интер». Его последним клубом стал «Китчи» из Гонконга. Заключительную игру уругваец провел в мае 2018 года.

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