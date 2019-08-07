Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио был прооперирован в одной из клиник Мадрида.

Марко прооперировали переднюю крестообразную связку и наружный мениск левого колена. Вмешательство было проведено доктором Мануэлем Лейесом под наблюдением медицинской службы «Реал», сообщил официальный сайт бланкос.

Асенсио останется в больнице до выписки. С этого момента он начнет восстановительные работы.

Асенсио получил травму в конце июля в товарищеской игре против «Арсенала».

Марко перешел в «Реал» летом 2015 года из «Мальорки» за 3,5 млн евро.

В прошлом сезоне на клубном уровне он сыграл 44 матча, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.

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