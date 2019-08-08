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Месси жадно помял ягодицы Антонеллы во время тусовки на Ибице

Месси жадно помял ягодицы Антонеллы во время тусовки на Ибице
Eurosport

1 час назад

Ох, нахал.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси провел несколько дней на Ибице вместе с женой Антонеллой Рокуццо.

Парочка отдыхала в компании Луиса Суареса, Жорди Альбы и экс-игрока «Барсы» Сеска Фабрегаса. Во время тусовки Месси несколько раз ухватил жену за ягодицы. Кажется, Антонелла была не против.

  • Месси так хорошо отдохнул, что после на тренировке получил травму икроножной мышцы.
  • В североамериканское турне «Барсе» пришлось лететь без него.

«Он вел себя как нормальный папа». 11-летний школьник попал на пляж к Месси и поиграл с ним в футбол

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