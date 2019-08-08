Форвард «Барселоны» Лионель Месси провел несколько дней на Ибице вместе с женой Антонеллой Рокуццо.

Парочка отдыхала в компании Луиса Суареса, Жорди Альбы и экс-игрока «Барсы» Сеска Фабрегаса. Во время тусовки Месси несколько раз ухватил жену за ягодицы. Кажется, Антонелла была не против.

Месси так хорошо отдохнул, что после на тренировке получил травму икроножной мышцы.

В североамериканское турне «Барсе» пришлось лететь без него.

«Он вел себя как нормальный папа». 11-летний школьник попал на пляж к Месси и поиграл с ним в футбол

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