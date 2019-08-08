Месси жадно помял ягодицы Антонеллы во время тусовки на Ибице
Ох, нахал.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси провел несколько дней на Ибице вместе с женой Антонеллой Рокуццо.
Парочка отдыхала в компании Луиса Суареса, Жорди Альбы и экс-игрока «Барсы» Сеска Фабрегаса. Во время тусовки Месси несколько раз ухватил жену за ягодицы. Кажется, Антонелла была не против.
- Месси так хорошо отдохнул, что после на тренировке получил травму икроножной мышцы.
- В североамериканское турне «Барсе» пришлось лететь без него.
«Он вел себя как нормальный папа». 11-летний школьник попал на пляж к Месси и поиграл с ним в футбол
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