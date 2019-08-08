Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, как в 2014 году мог перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в «Реал».

«Я знал, что «Манчестер Юнайтед» интересуется мной и что Дэвид Мойес полностью поддерживал мою покупку. Мы с ним встретились и много говорили о планах клуба. В итоге ему удалось меня убедить, и мы устно договорились о трансфере. Я не из тех, кто думает о том, как все могло повернуться. Да, я был близок к переходу в «МЮ». Я практически стал их игроком, но в итоге этого не случилось. Могу с уверенностью сказать одну вещь – в «Юнайтед» я бы не выиграл три Лиги чемпионов», – цитирует Крооса Marca.

Помио трех ЛЧ Кроос выиграл в «Реале» еще 9 трофеев.

За это же время «МЮ» выиграл лишь 4 трофея.

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