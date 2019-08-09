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«Краснодар» близок к приобретению экс-вингера «Барселоны» за 12 млн евро
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«Краснодар» не завершил трансферную кампанию и продолжает поиски футболистов для усиления состава. Один из вариантов для прокачки левого фланга атаки «быков» – экс-вингер «Барсы» и действующий игрок «Бетиса» Кристиан Тельо.
Агент 27-летнего футболиста подтвердил интерес со стороны российского клуба, но отметил, что некоторые сложности пока мешают оформлению перехода.
«Действительно, «Краснодар» проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности, – заявил Хосеп Мариа Оробит в комментарии Sport24. – Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 млн евро, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит «Барселоне». Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как все сложится»
- Тельо выступает за «Бетис» с 2017 года, за это время он провел 65 матчей за клуб и забил 8 мячей.
- Кристиан – воспитанник «Барселоны». С 2002-го по 2008-й он занимался в кантере каталонцев, а с 2011-го по 2017-й числился в основной команде.
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