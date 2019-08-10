«Реал Мадрид» объявил, что носить футболку с семеркой на спине с нового сезона будет Азар.

После Роналду номер достался Мариано Диасу, но боссы клуба решили, что цифирь положена по статусу главной звезде команды.

Ранее под седьмым номером в «Реале» играли такие легенды, как Рауль Гонсалес и Криштиану Роналду. Дорогостоящий новичок явно не боится завышенных ожиданий в свой адрес.

В товарищеских матчах бельгиец выступал под номером 50.

В недавней игре против австрийского «Зальцбурга» Эден положил свой первый гол за клуб. Посмотреть на этого красавца можно здесь.

«Бургер сделал меня легендой». В чем Азар точно слабее Роналду и почему фанаты «Реала» на нервах

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