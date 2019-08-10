Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал возможное возвращение Неймара.

«Это все слухи. Скоро посмотрим, как все сложится. Правда в том, что я тренер и просто работаю с игроками, которые у меня есть. Не думаю о других опциях. В прошлом сезоне все прошло почти идеально. Попробуем улучшить результаты», – цитирует Вальверде Goal.

В середине июля Неймар сказал спортивному директору «ПСЖ» Леонардо, что хочет уехать из Франции. Его отец и агент Пини Захави работают над трансфером в каталонский клуб.

Дозаявочное окно в Испании закрывается 2 сентября.

Sport: «Барселона» попросила Неймара не принимать предложение «Реала»

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