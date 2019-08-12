«Барселона» ведет переговоры с «Баварией» о переходе Филиппе Коутиньо.

Мюнхенский клуб хотел бы арендовать 27-летнего бразильца. У менеджеров немецкой команды есть два варианта сделки. «Бавария» может взять Коутиньо в аренду до конца сезона-2020/21 с правом выкупа. Подобный вариант немцы испытали с Хамесом Родригесом из мадридского «Реала».

Другая опция – аренда Филиппе на текущий сезон-2019/20 и обязательный выкуп бразильца.

В руководстве «Барселоны» пока рассматривают только уход Коутиньо в «Баварию», агенты футболиста также работают только с мюнхенцами. Однако боссы «Баварии» не прилагают достаточных усилий, чтобы заманить Филиппе, и заберут игрока только при снижении суммы трансфера. «Барса» вступила в переговоры с «Мюнхеном», как только сорвалась сделка с «Тоттенхэмом». Об этом сообщила каталонская газета Sport.

Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» зимой 2018 года за 160 миллионов евро.

Трансферное окно в Германии и Испании закрывается 2 сентября.

Marca: «Барселона» хочет продать Коутиньо за 100 млн евро, но никто не берет

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