Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не продолжит карьеру в Испании, хотя его покупка была одной из приоритетных по требованию Зинедина Зидана при возвращении на пост главного тренера мадридцев.

По информации El Chiringuito, «Реал» отказался от трансфера француза и не будет предпринимать попыток его заполучить. Вероятно, причиной этому стал интерес мадридцев к Неймару, за переход которого придется выложить порядка 200 миллионов евро, а также платить самому игроку 750 тысяч евро в неделю.

Соответственно, 150 миллионов евро за Погба будет избытком даже для Флорентино Переса. Другое дело, что Погба, как и ранее приобретенный Азар, а также Килиан Мбаппе, был в списке игроков, которых Зидан требовал еще несколько месяцев назад, сообщил The Independent.

Погба должен был стать заменой стареющему Модричу.

Transfermarkt оценивает Поля в 100 миллионов евро.

Еще одно требование Зидана – продажа Бэйла и Хамеса.

Неймар, Погба и Бэйл извратили трансферы. Цены футболистов обсуждают больше, чем игру

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