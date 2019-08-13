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«Вальядолид» арендовал Лунина
Украинец дал еще год форы Тибо Куртуа и Кейлору Навасу.
Мадридский «Реал» согласился отдать украинского вратаря Андрея Лунина в аренду в «Вальядолид».
Детали арендного соглашения с 20-летним голкипером не разглашаются. Официальная презентация Лунина пройдет в среду, сообщает официальный сайт «бело-фиолетовых».
- Лунин был куплен «Реалом» у луганской «Зари» летом 2018 года за 8,5 млн евро.
- Сезон-2018/19 Андрей провел в аренде в «Леганесе». Он отыграл 7 матчей и трижды отстоял на ноль.
- Летом 2019-го Лунин помог молодежной сборной Украины стать чемпионом мира.
Лунин стал одним из трех игроков «Реала», бравших трофей в этом сезоне
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