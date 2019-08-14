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El Chiringuito: Ракитич отказался уходить из «Барселоны» в обмен на других игроков

El Chiringuito: Ракитич отказался уходить из «Барселоны» в обмен на других игроков
Eurosport

1 час назад

Кажется, «Барсе» придется искать другие варианты.

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич не хочет покидать «Барселону».

По данным журналиста Кристобаля Сориа из испанской телепрограммы El Chiringuito de Jugones, Ракитич уже сообщил руководству каталонского клуба, что не собирается быть частью обменов и трансферов других футболистов.

Ранее имя Ракитича звучало в контексте сделки с «Пари Сен-Жермен» по Неймару. Marca и газета Sport сообщали, что «Барса» планирует обменять Нея на хорвата, Филиппе Коутиньо и денежную компенсацию. Парижан такой вариант устроил.

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