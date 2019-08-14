Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич не хочет покидать «Барселону».

По данным журналиста Кристобаля Сориа из испанской телепрограммы El Chiringuito de Jugones, Ракитич уже сообщил руководству каталонского клуба, что не собирается быть частью обменов и трансферов других футболистов.

Ранее имя Ракитича звучало в контексте сделки с «Пари Сен-Жермен» по Неймару. Marca и газета Sport сообщали, что «Барса» планирует обменять Нея на хорвата, Филиппе Коутиньо и денежную компенсацию. Парижан такой вариант устроил.

31-летний Ракитич играет в «Барселоне» с 2014 года и взял с сине-гранатовыми четыре титула Примеры и Лигу чемпионов.

Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч первого тура Лиги 1 с «Нимом». Сейчас он отдыхает на яхте в Португалии с отцом и друзьями.

Sport: «ПСЖ» согласился уступить Неймара за Коутиньо и Ракитича, но упорствует по доплате

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