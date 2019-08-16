Капитан «Барселоны» Лионель Месси впервые за десять лет пропустит первый тур чемпионата Испании.

По информации Marca, 32-летний аргентинец не восстановился после травмы икроножной мышцы, которую получил во время тренировки. 16 августа он не сыграет против «Атлетика» из Бильбао.

«Что касается Месси, мы не будем рисковать», – заявил главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде. Лео не тренировался в общей группе и пропустил предсезонное турне по США.

Месси хочет как можно скорее вернуться на поле и проводит усердные тренировки с мячом на песке.

«Барселона» выиграла чемпионат Испании-2018/19 с 11-очковым отрывом от «Атлетико».

Месси в прошлом сезоне забил за клуб в официальных играх 51 мяч.

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