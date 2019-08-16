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Месси впервые за 10 лет пропустит начало чемпионата Испании
«Барсе» придется обойтись без кэпа.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси впервые за десять лет пропустит первый тур чемпионата Испании.
По информации Marca, 32-летний аргентинец не восстановился после травмы икроножной мышцы, которую получил во время тренировки. 16 августа он не сыграет против «Атлетика» из Бильбао.
«Что касается Месси, мы не будем рисковать», – заявил главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде. Лео не тренировался в общей группе и пропустил предсезонное турне по США.
Месси хочет как можно скорее вернуться на поле и проводит усердные тренировки с мячом на песке.
- «Барселона» выиграла чемпионат Испании-2018/19 с 11-очковым отрывом от «Атлетико».
- Месси в прошлом сезоне забил за клуб в официальных играх 51 мяч.
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