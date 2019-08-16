У Зидана есть огромная проблема с философией. Кажется, он слабый менеджер

Зинедин Зидан выиграл три Лиги чемпионов (больше, чем Пеп, Моур и сэр Алекс), но остался тренером-фантомом. Никто не оспаривает величие Зизу, но даже самые прошаренные тактические аналитики не могут четко сформулировать, за счет чего «Реал» настолько стабильно собирал европейские чашки. Хейтеры ворчат, что три ЛЧ подряд – симбиоз везения и чудовищных судейских ошибок («Ввели VAR – «Мадрид» сразу вылетел!»), реалисты отмечают умение Зидана адаптироваться к чужим схемам, а фанаты воспевают невероятную харизму и авторитет Зизу.

Вероятно, успехи «Реала» (2016-2018) неоднородны и состоят из всех этих компонентов, но надо признать очевидное: Диего Симеоне был абсолютно прав, когда сказал, что у «бланкос» нет стиля. Вернее, мадридский стиль целиком зависит от класса игроков – этим и воспользовался Зидан, когда получил самый дорогой в мире ростер. Судя по роликам из раздевалки (они чуть фактурнее, чем у Шаронова), француз по-настоящему крут в оптимизации игры: он не преподает никаких виртуозных тактических приемов, зато стремится к максимальной простоте и эффективности.

Зинедин ЗиданGetty Images

В конце мая-2018 Зидан узнал, что Криштиану точно покинет «Бернабеу», и поступил абсолютно верно – ушел отдыхать. Зизу понимал, что команду уже крайне тяжело замотивировать, а он сам дичайше устал от вечного давления. Но главная причина – дефицит менеджерских скиллов: если чемпионский «Реал» годами собирали Перес и предыдущие коучи, то здесь нужно было экстренно провести перестройку без права на ошибку. Зидан поглядел на утомленное лицо в зеркале, оценил обстановку и технично слился на пике. Тем удивительнее было его экстренное возвращение по ходу прошлого сезона, когда «Мадрид» катился в пропасть и раздаривал очки всем подряд.

Вероятно, план выглядел так: быстренько освоиться и размяться, а затем разобраться с активами, провести топовые трансферы, расчистить состав и снова всех громить. Но лето-2019 вызывает лишь тревогу, причем не столько из-за тухлых товарняков и пухлого Азара, сколько из-за полного непонимания, к чему вообще стремится «Реал».

Именно сейчас вскрылась главная проблема Зидана, которую он прежде маскировал грандиозными результатами. Важно зафиксировать: Зинедин подвержен типичной болезни элитных игроков, которые стали тренерами – он чрезмерно жесток к тем, кто не вписывается в его личные (довольно узкие) понятия о том, как нужно играть в футбол. При Зизу «Реал» необратимо раскололся на основную обойму и тех, на кого фактически не рассчитывают. Лучший пруф – одинаковый старт на финалы ЛЧ в 2017-м и 2018-м.

Логично, что из-за такого подхода резервисты чувствуют себя несчастными, нереализованными и просто выброшенными на помойку. Например, Зидан безальтернативно зачехлил Себальоса (Дани сбежал почти сразу после камбэка француза), посоветовал Диасу свалить в аренду (возможно, справедливо), приспустил на лавку Винисиуса и закрепил за Иско статус вечного игрока ротации.

При этом с другими парнями француз обошелся еще жестче. Июльская реплика про Бэйла («Будет лучше, если он уйдет прямо завтра») выглядит неуместной, бестактной и недальновидной – ни Зизу, ни клуб, ни игрок не получили никакого профита от этой цитаты. Наоборот, остальные гранды убедились, что «Реалу» не нужен реактивный валлиец, и понизили офферы по Гарету. Раз он не востребован, значит, должны отдать дешевле – логично? Разумеется.

Зато теперь все идет к тому, что обиженный Бэйл, которого не удалось продать, останется на «Бернабеу». Там он будет отравлять атмосферу, понимая, что Зизу на него ни капли не рассчитывает. Похожий сценарий и с Хамесом. «Родригес – проблема для клуба, но не для меня», – самоустранился Зидан. Так он ясно дал понять, что не любит заниматься менеджментом и брать на себя ответственность по кадрам. Его идеальная роль – подбирать состав и побеждать на поле, а не за столом переговоров.

Зинедин Зидан, Гарет Бэйл и ИскоGetty Images

Но есть и обратные примеры – уже со стороны тех, в кого Зинедин все же верил. Недавно Роналду рассказал, что однажды Зизу обратился к нему так: «Криш, если в этой команде кто-то может решать исход матча, то это ты». И здесь однозначно не тот случай, когда тренер одинаковыми словами подбадривает всех ребят в личных беседах – нет, Зинедин искренне ставил португальца выше других. Но кем себя чувствовали те, кто по версии коуча не мог решить исход игры? Мусором? Балластом? Посредственностями? Безумно странный психологический ход: этот прием работает только на короткой дистанции, обеспечивая лидера зарядом вдохновения. А дальше наступает тоска: остальные ощущают себя недооцененными и обделенными на фоне фронтмена.

В итоге Зидан входит в новый сезон с печальным бэкграундом (прошлый год был ужасен), раздробленной раздевалкой (продать удалось далеко не всех изгоев) и невыполненным пожеланием по главному трансферу – фаворит Зинедина Поль Погба так и не сбежал с «Олд Траффорд».

За новичков отдано больше 300 млн евро, ответственность зашкаливает, но пока что процедура обновления выглядит суперсомнительно. Кажется, Зизу вернулся слишком рано и переоценил сам себя, забыв о главном: не всем великим тренерам дано быть великими менеджерами.

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