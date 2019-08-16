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Азар получил травму и может пропустить старт Ла Лиги
«Реал» тоже начнет без одного из лидеров.
Бельгийский нападающий «Реала» Эден Азар, летом перешедший в мадридский клуб из «Челси», получил травму.
«Проведенные после сегодняшней тренировки тесты диагностировали у Азара повреждение передней мышцы левого бедра», – говорится в заявлении пресс-службы «Реала». Сроки восстановления 28-летнего футболиста будут объявлены позже.
Скорее всего, Эден пропустит матч первого круга чемпионата Испании против «Сельты», который состоится в субботу, 17 августа.
- Азар подписал с «Реалом» пятилетний контракт, испанцы заплатили «Челси» 110 миллионов евро.
- В чемпионате Испании-2018/19 мадридцы финишировали третьими.
Азар получил седьмой номер в «Реале»
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