Бельгийский нападающий «Реала» Эден Азар, летом перешедший в мадридский клуб из «Челси», получил травму.

«Проведенные после сегодняшней тренировки тесты диагностировали у Азара повреждение передней мышцы левого бедра», – говорится в заявлении пресс-службы «Реала». Сроки восстановления 28-летнего футболиста будут объявлены позже.

Скорее всего, Эден пропустит матч первого круга чемпионата Испании против «Сельты», который состоится в субботу, 17 августа.

Азар подписал с «Реалом» пятилетний контракт, испанцы заплатили «Челси» 110 миллионов евро.

В чемпионате Испании-2018/19 мадридцы финишировали третьими.

Азар получил седьмой номер в «Реале»

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