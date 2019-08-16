Защитник «Алавеса» Оливье Вердон был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии.

Как сообщает L'Equipe, между защитником и его девушкой произошла ссора в отеле, расположенном в испанском городе Витория. Вердон провел ночь в участке, после чего был отпущен на свободу.

Оливье стал игроком «Алавеса» летом нынешнего года. Ранее футболист выступал за французские «Сошо» и «Бордо».

В прошлом сезоне «Алавес» занял 11-ю строчку в чемпионате Испании.

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