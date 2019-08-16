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Зидан взял Бэйла и Хамеса на матч первого тура с «Сельтой»

Зидан взял Бэйла и Хамеса на матч первого тура с «Сельтой»
Eurosport

1 час назад

Кажется, валлиец окончательно вышел из опалы.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял на матч первого тура Примеры-2019/20 против «Сельты» полузащитников Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла.

Состав из 22-х игроков, отобранных Зиданом для участия в игре, опубликован в официальном твиттере «галактикос». Впрочем, это еще не означает, что Хамес и Бэйл попадут в заявку на матч – в протоколе окажутся лишь 18 человек, а четверо будут отцеплены.

Ранее Зидан настаивал на уходе Бэйла из команды – мадридский клуб вел переговоры о трансфере валлийца в «Цзянсу Сунин», но не договорился с китайской стороной о сумме компенсации. После этого Зизу заявил, что снова рассчитывает на Бэйла.

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