Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял на матч первого тура Примеры-2019/20 против «Сельты» полузащитников Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла.

Состав из 22-х игроков, отобранных Зиданом для участия в игре, опубликован в официальном твиттере «галактикос». Впрочем, это еще не означает, что Хамес и Бэйл попадут в заявку на матч – в протоколе окажутся лишь 18 человек, а четверо будут отцеплены.

Ранее Зидан настаивал на уходе Бэйла из команды – мадридский клуб вел переговоры о трансфере валлийца в «Цзянсу Сунин», но не договорился с китайской стороной о сумме компенсации. После этого Зизу заявил, что снова рассчитывает на Бэйла.

Хамес вернулся на «Сантьяго Бернабеу» летом нынешнего года после двухгодичной аренды в «Баварии» и не сумел найти себе новый клуб.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» занял третью строчку, пропустив вперед «Атлетико» и «Барселону».

Городницкий разложил по полочкам, к чему может привести история с Бэйлом и Хамесом и почему Зизу – слабый менеджер.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android