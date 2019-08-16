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RAC1: Коутиньо согласился перейти в «Баварию» на правах аренды
Отличный вариант для бразильца.
Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к уходу из команды.
По данным RAC1, игрок продолжит карьеру в «Баварии»: он согласился перейти в мюнхенский клуб на правах аренды. Коутиньо отправится в Мюнхен 18 августа.
Бразилец также не попал в заявку «Барселоны» на матч первого тура Примеры против «Атлетика», хотя ранее присутствовал в числе футболистов, отобранных Эрнесто Вальверде для участия в игре.
- Коутиньо стал игроком «Барселоны» зимой 2018 года, за его трансфер «сине-гранатовые» заплатили «Ливерпулю» 145 млн евро.
- Нынешним летом «Бавария» лишилась сразу трех ведущих игроков атаки – Арьена Роббена, Франка Рибери и Хамеса Родригеса.
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