Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к уходу из команды.

По данным RAC1, игрок продолжит карьеру в «Баварии»: он согласился перейти в мюнхенский клуб на правах аренды. Коутиньо отправится в Мюнхен 18 августа.

Бразилец также не попал в заявку «Барселоны» на матч первого тура Примеры против «Атлетика», хотя ранее присутствовал в числе футболистов, отобранных Эрнесто Вальверде для участия в игре.

Коутиньо стал игроком «Барселоны» зимой 2018 года, за его трансфер «сине-гранатовые» заплатили «Ливерпулю» 145 млн евро.

Нынешним летом «Бавария» лишилась сразу трех ведущих игроков атаки – Арьена Роббена, Франка Рибери и Хамеса Родригеса.

Санчес собрался в Италию, «Рома» отказалась от Ловрена и взяла защитника-турка. Трансферы пятницы

Качай приложение Eurosport для iOS или Android