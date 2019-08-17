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Футуристическая бисиклета Адуриса принесла «Атлетику» победу над «Барсой»

Футуристическая бисиклета Адуриса принесла «Атлетику» победу над «Барсой»
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 31 мин. назад

Эрнесто Вальверде проиграл своей бывшей команде.

«Атлетик» в матче первого тура испанской Примеры выиграл у «Барселоны» – 1:0.

Единственный мяч в матче забил 38-летний страйкер Ариц Адурис – баск унизил каталонцев класснейшим ударом через себя.

В прошлом сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, «Атлетик» финишировал восьмым.

  • «Атлетик» – бывший клуб нынешнего коуча «Барсы» Эрнесто Вальверде.
  • В следующем туре «Барса» сыграет с «Бетисом», «Атлетик» – с «Хетафе».
  • Адурис забил в 15-м сезоне Ла Лиги подряд и повторил рекорд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

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