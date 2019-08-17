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Гризманн провалил первый матч за «Барсу». 120-миллионный француз не готов тащить команду
Новичок каталонцев не обладает нужным набором качеств.
Последние несколько лет «Барса» напоминает богатого шмоточника, который вполне мог бы шить одежду на заказ за приемлемую плату («Ла Масия»), но вместо этого набивает гардероб только модными изделиями с бесконечными нулями на ценнике. Каталонские щеголи больше года охотились за французом с перламутровыми волосами Антуаном Гризманном и таки завербовали лидера «Атлетико» на «Камп Ноу».
Симеоне сразу же закупил на освоенные 120 млн евро новый полноценный состав, а Антуан расшаркался перед Месси. «Лео будет легендой для моего сына и детей моего сына», «Отчаянно хочу сыграть вместе с Лео, ассистировать ему – я представлял себе это лежа в кровати». Какое-то сплошное мазохистское коленопреклонение, способное вызвать лишь рвотный рефлекс. Антуан всегда был скромнягой, но сегодня это качество меньше всего нужно «Барселоне» и великому аргентинцу.
Антуан Гризманн и Лионель МессиGetty Images
Месси давно ищет вызов, достойный его таланта. Его возбуждают трофеи, но еще больше Лео заставил бы прогрессировать футболист с сопоставимыми лидерскими качествами. Последняя золотая глава в истории «Барсы» – это потрясающее взаимодействие MSN. Оно образовалось благодаря способности Неймара и Суареса показать характер и мастерство, а не только подыгрывать коротышке. И для этого вовсе не обязательно ссориться с Лео или тренером, как это произошло во времена Ибрагимовича.
Гризманн заслужил уважение и признание в «Атлетико» тонким умением воплощать задумки Симеоне на поле. В «Барселоне» этого для него будет мало – как и от Коутиньо полтора года назад, от француза ждут магических голов, умения взять игру на себя, когда у Лео не попрет. Как это сделал Неймар в сумасшедшем камбэке против «ПСЖ» весной 2017-го.
Лионель Месси, Неймар и Луис СуаресGetty Images
В первом туре с «Атлетиком» Антуан получил классный шанс проявить себя – Месси все еще восстанавливается от травмы, а Суарес сломался и ушел с поля спустя полчаса. Получилось же как в последних фильмах Люка Бессона – трейлер оказался лучше фильма. Вместо того чтобы воспользоваться отсутствием уехавших на дачу родителей, выгнать из гаража отцовскую тачку и полететь за девушкой своей мечты, Гризманн остался дома смотреть «Гарри Поттера».
Да, это всего лишь первый матч, и можно было бы сделать на это скидку, но в игре француза не оказалось главного – позыва, желания, нестандартности, искры. Гризманн несколько раз потерял мяч из-за технического брака, слишком долго с ним возился в начальной фазе атак и вместо проникающих передач засыпал на фланг. Ему досталось от Пике за навесы с угловых на дальнюю штангу, в то время как Жерар просил на ближнюю. Альба же удивился, что новичок ждет мяч в штрафной и не играет на опережение.
Такой неказистый перфоманс нападающего – это не столько его вина, сколько беда «Барселоны». Похоже, руководство клуба снова не угадало. Гризманн слишком долго играл в команде, где тактическая вышколенность глушила индивидуальность, поэтому не стоило ждать от него хет-трика в отсутствие основных игроков. Человек вышел с желанием не испортить дебют, в конце встречи даже имел полумомент и промазал.
Трудно уйти от параллелей с переходом Андрея Шевченко в «Челси», ставшего главной ошибкой в его карьере. Украинец не предусмотрел, что в Лондоне на него не будет играть вся команда, как в «Милане». В результате, Шева выходил на поле, наматывал на старости лет километры на фланге и так и не приспособился к новым реалиям. Антуан – более разносторонний игрок, но ключ к его успеху на «Камп Ноу» лежит не в способности подстраиваться, а в умении дать что-то новое команде. Пока к этому не видно предпосылок.
Спасти карьеру Гризманна в «Барселоне» может признание «Барселоной» и Неймаром обоюдной ошибки расставания два года назад. Возвращение блудного бразильца даст новый импульс Месси, закроет проблемную позицию на левом фланге, а француз докажет состоятельность, например, ближе к воротам. Рвать нужно уже сейчас – иначе Антуана ждет бесславное возвращение в «Атлетико», арендные скитания или барахолка.