Последние несколько лет «Барса» напоминает богатого шмоточника, который вполне мог бы шить одежду на заказ за приемлемую плату («Ла Масия»), но вместо этого набивает гардероб только модными изделиями с бесконечными нулями на ценнике. Каталонские щеголи больше года охотились за французом с перламутровыми волосами Антуаном Гризманном и таки завербовали лидера «Атлетико» на «Камп Ноу».

Симеоне сразу же закупил на освоенные 120 млн евро новый полноценный состав, а Антуан расшаркался перед Месси. «Лео будет легендой для моего сына и детей моего сына», «Отчаянно хочу сыграть вместе с Лео, ассистировать ему – я представлял себе это лежа в кровати». Какое-то сплошное мазохистское коленопреклонение, способное вызвать лишь рвотный рефлекс. Антуан всегда был скромнягой, но сегодня это качество меньше всего нужно «Барселоне» и великому аргентинцу.

Антуан Гризманн и Лионель МессиGetty Images

Месси давно ищет вызов, достойный его таланта. Его возбуждают трофеи, но еще больше Лео заставил бы прогрессировать футболист с сопоставимыми лидерскими качествами. Последняя золотая глава в истории «Барсы» – это потрясающее взаимодействие MSN. Оно образовалось благодаря способности Неймара и Суареса показать характер и мастерство, а не только подыгрывать коротышке. И для этого вовсе не обязательно ссориться с Лео или тренером, как это произошло во времена Ибрагимовича.

Гризманн заслужил уважение и признание в «Атлетико» тонким умением воплощать задумки Симеоне на поле. В «Барселоне» этого для него будет мало – как и от Коутиньо полтора года назад, от француза ждут магических голов, умения взять игру на себя, когда у Лео не попрет. Как это сделал Неймар в сумасшедшем камбэке против «ПСЖ» весной 2017-го.

Лионель Месси, Неймар и Луис СуаресGetty Images

В первом туре с «Атлетиком» Антуан получил классный шанс проявить себя – Месси все еще восстанавливается от травмы, а Суарес сломался и ушел с поля спустя полчаса. Получилось же как в последних фильмах Люка Бессона – трейлер оказался лучше фильма. Вместо того чтобы воспользоваться отсутствием уехавших на дачу родителей, выгнать из гаража отцовскую тачку и полететь за девушкой своей мечты, Гризманн остался дома смотреть «Гарри Поттера».

Да, это всего лишь первый матч, и можно было бы сделать на это скидку, но в игре француза не оказалось главного – позыва, желания, нестандартности, искры. Гризманн несколько раз потерял мяч из-за технического брака, слишком долго с ним возился в начальной фазе атак и вместо проникающих передач засыпал на фланг. Ему досталось от Пике за навесы с угловых на дальнюю штангу, в то время как Жерар просил на ближнюю. Альба же удивился, что новичок ждет мяч в штрафной и не играет на опережение.

Такой неказистый перфоманс нападающего – это не столько его вина, сколько беда «Барселоны». Похоже, руководство клуба снова не угадало. Гризманн слишком долго играл в команде, где тактическая вышколенность глушила индивидуальность, поэтому не стоило ждать от него хет-трика в отсутствие основных игроков. Человек вышел с желанием не испортить дебют, в конце встречи даже имел полумомент и промазал.

Трудно уйти от параллелей с переходом Андрея Шевченко в «Челси», ставшего главной ошибкой в его карьере. Украинец не предусмотрел, что в Лондоне на него не будет играть вся команда, как в «Милане». В результате, Шева выходил на поле, наматывал на старости лет километры на фланге и так и не приспособился к новым реалиям. Антуан – более разносторонний игрок, но ключ к его успеху на «Камп Ноу» лежит не в способности подстраиваться, а в умении дать что-то новое команде. Пока к этому не видно предпосылок.

Спасти карьеру Гризманна в «Барселоне» может признание «Барселоной» и Неймаром обоюдной ошибки расставания два года назад. Возвращение блудного бразильца даст новый импульс Месси, закроет проблемную позицию на левом фланге, а француз докажет состоятельность, например, ближе к воротам. Рвать нужно уже сейчас – иначе Антуана ждет бесславное возвращение в «Атлетико», арендные скитания или барахолка.

«Атлетик» – «Барселона» – 1:0

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