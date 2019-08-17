В «Барселоне» недовольны стартом чемпионата Испании: в отсутствии Лионеля Месси каталонцы уступили в первом туре «Атлетику». Поражение прокомментировали защитник Жерар Пике и тренер Эрнесто Вальверде.

«Играть на «Сан-Мамесе» всегда очень трудно. Соперник прессинговал нас с самого начала и был лучше физически. Только во второй половине игроки «Атлетика» немного подсели. Но это детали – лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона. Мы прошли предсезонку, появились новые футболисты... Иногда готовишься, но все идет не так, как ожидалось», – цитирует 32-летнего Пике AS.

«Мы не были хороши в первом тайме, нам не удавалось контролировать матч. Моменты были, но требовалось больше агрессии в атаке. Второй тайм получился лучше, но «Атлетик» защищался очень глубоко. Было тяжело проходить через такую оборону. Мы привыкли к тому, что Месси решает ситуации в нашу пользу, но нужно уметь играть без него. Раньше мы проводили без него хорошие матчи. Разумеется, нам его не хватает», – приводит слова Вальверде Marca.

«Барса» пропустила единственный и решающий гол на 89-й минуте.

Месси восстанавливается после травмы икроножной мышцы, полученной на тренировке.

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