«Барселона» сделала официальное заявление по поводу травмы уругвайского форварда Луиса Суареса.

«Проведенные в субботу утром тесты показали, что Луис Суарес получил травму икроножной мышцы на правой ноге. Сроки возвращения на поле будут зависеть от процесса восстановления», – говорится в твиттере клуба.

32-летний нападающий травмировался во время матча первого круга чемпионата Испании с «Атлетиком» и покинул поле в первом тайме.

«Барса» проиграла со счетом 0:1.

Матч пропускал капитан каталонцев Лионель Месси, который на одной из тренировок получил аналогичное повреждение.

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