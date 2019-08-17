«Реал» стартовал в чемпионате привычным составом, таким мог бы выйти и в прошлом сезоне.

В гостевом матче с «Сельтой» «бланкос» забили первыми, но у игроков «Виго» были вопросы к судье. Голевая атака мадридцев началась с отбора в центре поля. Каземиро жестко сыграл против Габриэля Фернандеса, нападение развернулось в сторону галисийцев и закончилось забитым мячом Бензема.

На повторе очевидно, что бразильский опорник «Реала» фолил на форварде хозяев. Судья Хавьер Эстрада Фернандес не дал свистка и даже не отреагировал на эпизод, не посчитав его нарушением правил.

В добавленное к первому тайму время Альваро Одриосола внезапно пошел в обводку на своей трети. Он потерял мяч в борьбе с Яго Аспасом, завалил форварда в штрафной, но не спас от гола Брайса Мендеса.

Арбитр Эстрада Фернандес сделал паузу, пошел за видеоповтором и отменил банку «Сельты». На раскадровке нужно внимательно приглядываться, где же Аспас в этом касании сделал передачу, и почему другой игрок «Виго» ближе к воротам «Реала», чем Одриосола. Вывод: либо офсайда не было, либо форвард хозяев был во вне игры на мельчайшие сантиметры. Нужно постараться, чтобы увидеть такое нарушение.

«Сельта» полетела вперед после перерыва и на 51-й минуте рассчитывала на пенальти. Снова Аспас скинул Мендесу, и Брайс пробил в стоявшего на линии ворот Каземиро. Все игроки галисийского клуба побежали к арбитру и показывали, что была игра рукой. Но либо у Эстрада Фернандеса зоркий глаз, либо он не захотел снова связываться с VAR, но рефери не побежал за видеоповтором. А телевизионная запись показала, что мяч попал в грудь Каземиро, руки там действительно не было.

Через три минуты после этого эпизода судья отмазался. Он и так задавал приличный уровень жесткости на этом матче и не давал желтые за грубые фолы. Так Лука Модрич не успел за Денисом Суаресом и наступил ему сзади на голеностоп. Эстрада Фернандес долго держал паузу и советовался с видеоарбитрами, потом все же побежал на просмотр VAR и показал Модричу прямую красную. Это не было похоже на удаление – да, грубость, но, скорее, желтая. Рефери решил иначе.

«Реал» после красной Луки (кстати, первой за мадридцев и второй в карьере) быстро забил второй мяч и выиграл со счетом 3:1. «Сельта» не показала чего-то особенного в нападении, но было бы интересно посмотреть этот матч в альтернативной реальности. В той, где к перерыву было 1:1 и действующий обладатель «Золотого мяча» остался на поле.

«Сельта» – «Реал» (Мадрид) – 1:3

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