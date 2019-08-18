Итальянский клуб «Брешиа» официально объявил о переходе нападающего Марио Балотелли.

29-летний футболист достался «Брешиа» бесплатно – его контракт с «Марселем» закончился, и французы не продлили соглашение. Зарплата 29-летнего нападающего составит 1,5 млн евро в год + бонусы. Если «Брешиа» избежит вылета из Серии A, контракт с Марио будет продлен автоматически.

По информации The Sun, сделка состоялась 17 августа, но президент «Брешиа» Массимо Челлино очень суеверен: он хотел избежать числа 17, которое считается несчастливым в итальянской культуре.

Ранее Балотелли выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу» и «Марсель».

«Брешиа» в сезоне-2018/19 выиграл Серию B и получил право выступать в высшем дивизионе.

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