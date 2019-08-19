Фелиш со своей половины умчался к воротам, унизил трех соперников и заработал пенальти
О существовании Гризманна на «Ванда Метрополитано» уже забыли.
«Атлетико» в матче стартового тура Примеры выиграл у «Хетафе» – 1:0.
Новичок «матрасников» Жоау Фелиш начал с ходу отрабатывать вложенные в него 126 миллионов евро. Во втором тайме при счете 1:0 португальский вундеркинд со своей половины поля убежал к чужим воротам, разбросав финтами сразу трех оппонентов, и заработал пенальти.
Одиннадцатиметровый не реализовал Альваро Мората, который ранее уже отметился забитым голом.
- Летом «Атлетико» лишился своей главной звезды – француза Антуана Гризманна, ушедшего в «Барселону».
- В прошлом чемпионате команда Диего Симеоне стала второй, уступив золото как раз «Барселоне».
Крутейший гол Дибалы – его легко можно номинировать на премию Пушкаша
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