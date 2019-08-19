«Атлетико» в матче стартового тура Примеры выиграл у «Хетафе» – 1:0.

Новичок «матрасников» Жоау Фелиш начал с ходу отрабатывать вложенные в него 126 миллионов евро. Во втором тайме при счете 1:0 португальский вундеркинд со своей половины поля убежал к чужим воротам, разбросав финтами сразу трех оппонентов, и заработал пенальти.

Одиннадцатиметровый не реализовал Альваро Мората, который ранее уже отметился забитым голом.

Летом «Атлетико» лишился своей главной звезды – француза Антуана Гризманна, ушедшего в «Барселону».

В прошлом чемпионате команда Диего Симеоне стала второй, уступив золото как раз «Барселоне».

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