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Фанаты «Атлетико» снова испортили памятную табличку Гризманна, забросав ее банками и скорлупой
Мадридские болельщики никак не могут простить Гризи уход в «Барсу».
Фанаты «Атлетико» снова выразили недовольство трансфером Антуана Гризманна в «Барселону».
Перед матчем первого тура Примеры против «Хетафе» болельщики мадридского клуба забросали ореховой скорлупой и пивными банками памятную табличку Гризманна возле «Ванда Метрополитано».
- «Атлетико» выиграл у «Хетафе» со счетом 1:0, единственный мяч забил Альваро Мората.
- Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» за 120 млн евро.
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