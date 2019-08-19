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Фанаты «Атлетико» снова испортили памятную табличку Гризманна, забросав ее банками и скорлупой

Фанаты «Атлетико» снова испортили памятную табличку Гризманна, забросав ее банками и скорлупой
Eurosport

1 минуту назад

Мадридские болельщики никак не могут простить Гризи уход в «Барсу».

Фанаты «Атлетико» снова выразили недовольство трансфером Антуана Гризманна в «Барселону».

Перед матчем первого тура Примеры против «Хетафе» болельщики мадридского клуба забросали ореховой скорлупой и пивными банками памятную табличку Гризманна возле «Ванда Метрополитано».

  • «Атлетико» выиграл у «Хетафе» со счетом 1:0, единственный мяч забил Альваро Мората.
  • Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» за 120 млн евро.

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