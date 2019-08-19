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RAC1: совет директоров «Барселоны» одобрил официальное предложение к «ПСЖ» о трансфере Неймара
Главный камбэк лета все ближе.
«Барселона» в ближайшее время направит «ПСЖ» официальное письменное предложение о трансфере нападающего парижан Неймара. Каталонцы одобрили такое решение на клубном собрании в понедельник.
В сделку по Неймару может войти трансферная цель парижан Усман Дембеле, сообщила каталонская радиостанция RAC 1.
Существует вариант аренды «Барселоной» Неймара с обязательством выкупа за 220-250 млн евро.
- Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что клуб ведет переговоры о продаже Неймара и на это время отстранил Нея от тренировок.
- Бразилец стал игроком парижан в 2017 году, перейдя из «Барселоны» за 222 млн евро.
Вернется в «Барсу», не перейдет в «Реал», созванивался с Месси? Кому верить в инсайдах о Неймаре
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