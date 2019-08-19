Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму левого бедра.

Француз вернется в строй только через пять недель, сообщил официальный сайт каталонского клуба.

Повреждение Усман получил в стартовой игре Примеры против «Атлетика», в которой каталонцы уступили со счетом 0:1. В прошлом сезоне Дембеле также сломался в первом туре и выбыл на несколько месяцев.

Стартовую игру сезона пропустил лидер «Барсы» Лионель Месси.

Дембеле мог покинуть «Барсу», став частью сделки с «ПСЖ» по Неймару, но теперь вряд ли парижан устроит такой вариант.

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