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Бывший тренер «Реала»: «Месси не может быть лучшим в истории без победы на ЧМ»
Ох, сколько же раз мы слышали этот аргумент.
Бывший главный тренер «Реала» Хосе Антонио Камачо не считает плеймейкера «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком в мире.
«Месси – прекрасный игрок, но ты не можешь быть лучшим в мире, и тем более в истории, если ты аргентинец и не выигрывал чемпионат мира. Есть страны с меньшими победными традициями, где завоевание Кубка мира не столь значимо, но Аргентина – это доминирующая сила.
Нет, без золотой медали чемпионата мира Месси не может быть лучшим. Кубок мира – это максимум, к чему может стремиться игрок, аргентинцы всегда будут требовать этого», – приводит слова Камачо Marca.
- В 2014 году Месси и Аргентина вышли в финал ЧМ, где уступили сборной Германии (0:1).
- На ЧМ-2018 «альбиселесте» дошла до 1/8 финала и проиграла будущим победителям – французам (3:4).
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