«Барселона» готовится к возвращению форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб, несмотря на сложности в переговорах.

«Сине-гранатовые» уже заказали Nike производство джерси с именем футболиста, а также записали его видеообращение к фанатам, сообщает RAC1.

Согласно последней информации испанских медиа, «Барселона» предлагала парижанам аренду с правом выкупа, но получила отказ.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

Вернется в «Барсу», не перейдет в «Реал», созванивался с Месси? Кому верить в инсайдах о Неймаре

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