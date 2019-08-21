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RAC1: «Барселона» запустила в производство футболки Неймара и записала его видеообращение к фанатам
В Каталонии уверены в успехе.
«Барселона» готовится к возвращению форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб, несмотря на сложности в переговорах.
«Сине-гранатовые» уже заказали Nike производство джерси с именем футболиста, а также записали его видеообращение к фанатам, сообщает RAC1.
- Согласно последней информации испанских медиа, «Барселона» предлагала парижанам аренду с правом выкупа, но получила отказ.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
Вернется в «Барсу», не перейдет в «Реал», созванивался с Месси? Кому верить в инсайдах о Неймаре
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