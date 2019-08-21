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Месси вернулся к тренировкам в общей группе и будет готов к игре с «Бетисом»
Главная ударная сила «блауграны» снова в строю.
Лидер «Барселоны» Лионель Месси восстановился после травмы и вернулся в общую группу «сине-гранатовых».
Лео провел тренировку наравне с другими членами команды, сообщил официальный твиттер «Барсы».
- Месси не сыграл в первом туре чемпионата Испании против «Атлетика» из-за травмы правой икроножной мышцы.
- «Барса» без Месси проиграла «Атлетику» со счетом 0:1.
- Во втором туре каталонцы 25 августа встретятся с «Бетисом». Начало матча – 22:00 (мск).
Бельгийские ученые вывели формулу, давшую ответ, кто сильнее – Месси или Роналду
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