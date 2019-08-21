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Месси вернулся к тренировкам в общей группе и будет готов к игре с «Бетисом»

Месси вернулся к тренировкам в общей группе и будет готов к игре с «Бетисом»
Eurosport

45 мин. назад

Главная ударная сила «блауграны» снова в строю.

Лидер «Барселоны» Лионель Месси восстановился после травмы и вернулся в общую группу «сине-гранатовых».

Лео провел тренировку наравне с другими членами команды, сообщил официальный твиттер «Барсы».

  • Месси не сыграл в первом туре чемпионата Испании против «Атлетика» из-за травмы правой икроножной мышцы.
  • «Барса» без Месси проиграла «Атлетику» со счетом 0:1.
  • Во втором туре каталонцы 25 августа встретятся с «Бетисом». Начало матча – 22:00 (мск).

Бельгийские ученые вывели формулу, давшую ответ, кто сильнее – Месси или Роналду

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