«Барселона» недовольна поведением французского полузащитника Усмана Дембеле.

Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль встретился с агентом 22-летнего футболиста и в жесткой форме потребовал, чтобы игрок изменил отношение к работе, если он хочет остаться в клубе, сообщает Sport.

У сине-гранатовых накопилось много претензий к Усману: он несколько раз пропускал тренировки, опоздал на матч ЛЧ с «Интером» на 25 минут. Да что говорить – он даже на собственную презентацию после перехода в «Барсу тоже опоздал!

Последним событием стал отказ Дембеле после игры с «Атлетиком» от обследования, после чего он улетел в Сенегал.

По возвращении у него нашли серьезную травму – он выбыл на 5 недель из-за травмы бедра.

Роналду или Дембеле, Пепе или Азар? Угадай, на купле-продаже какого игрока клуб заработал больше

Качай приложение Eurosport для iOS или Android