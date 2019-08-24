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Абидаль потребовал от Дембеле изменить отношение к работе, если он хочет остаться в «Барселоне»
В Каталонии растет раздражение строптивым французом.
«Барселона» недовольна поведением французского полузащитника Усмана Дембеле.
Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль встретился с агентом 22-летнего футболиста и в жесткой форме потребовал, чтобы игрок изменил отношение к работе, если он хочет остаться в клубе, сообщает Sport.
У сине-гранатовых накопилось много претензий к Усману: он несколько раз пропускал тренировки, опоздал на матч ЛЧ с «Интером» на 25 минут. Да что говорить – он даже на собственную презентацию после перехода в «Барсу тоже опоздал!
- Последним событием стал отказ Дембеле после игры с «Атлетиком» от обследования, после чего он улетел в Сенегал.
- По возвращении у него нашли серьезную травму – он выбыл на 5 недель из-за травмы бедра.
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