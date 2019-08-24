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Рамос назвал четырех лучших тренеров в его карьере. Моуринью в списке нет

Рамос назвал четырех лучших тренеров в его карьере. Моуринью в списке нет
Eurosport

45 мин. назад

Отношения капитана «бланкос» и португальского коуча далеки от идеала.

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о тренерах, сыгравших значительную роль в его карьере.

«Если говорить о самом особенном тренере, то это Хоакин Капаррос. Он был первым, кто дал мне возможность сыграть в испанской лиге и осуществить мечту. Затем назову Луиса Арагонеса – за предоставленную возможность дебютировать в сборной. Возможно, в последние годы важную роль сыграли Анчелотти и Зидан – я пережил замечательные моменты в Лиге чемпионов», – цитирует Рамоса Esquire.

  • Капитан «Реала» не назвал Жозе Моуринью, с которым он проработал 3 сезона. Он даже не позвал португальца на свадьбу летом этого года.
  • За карьеру в мадридском клубе Рамос выиграл 20 трофеев.
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