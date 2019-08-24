Рамос назвал четырех лучших тренеров в его карьере. Моуринью в списке нет

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о тренерах, сыгравших значительную роль в его карьере.

«Если говорить о самом особенном тренере, то это Хоакин Капаррос. Он был первым, кто дал мне возможность сыграть в испанской лиге и осуществить мечту. Затем назову Луиса Арагонеса – за предоставленную возможность дебютировать в сборной. Возможно, в последние годы важную роль сыграли Анчелотти и Зидан – я пережил замечательные моменты в Лиге чемпионов», – цитирует Рамоса Esquire.

Капитан «Реала» не назвал Жозе Моуринью, с которым он проработал 3 сезона. Он даже не позвал португальца на свадьбу летом этого года.

За карьеру в мадридском клубе Рамос выиграл 20 трофеев.

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